Yaralı yarasa tedavi altına alındı
Van merkez İpekyolu ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Yarasa tedavi altına alındı.19 Temmuz 2019 Cuma 09:47
Van merkez İpekyolu ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Yarasa tedavi altına alındı.
İpekyolu ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Yarasa, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralıYarasa’nın tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.
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