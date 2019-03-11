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Yaralı yaban keçisi tedavi edildi

Giresun’da yaralı halde bulunan yaban keçisi tedavisinin ardından doğal ortamına salındı.

11 Mart 2019 Pazartesi 13:00
Yaralı yaban keçisi tedavi edildi

Giresun’da yaralı halde bulunan yaban keçisi tedavisinin ardından doğal ortamına salındı.

 

Şebinkarahisar ilçesinde bir vatandaşın yaralı ve güçten düşmüş bir halde arazisinde yavru dişi yaban keçisi bulduğu ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri yaralı yaban keçisini alarak tedavi için Şebinkarahisar Geçici Hayvan Bakımevine getirdi.

 

Bakımevinde yapılan 3 günlük tedavi ve iyileştirme süresinden sonra yavru yaban keçisi tekrar Şebinkarahisar DKMP Şefliği ekipleri tarafından doğal ortamına bırakıldı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:00
  1. Giresun
  2. doğa

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