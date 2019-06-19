Yaralı ve hasta hayvanlar, hayvan hastanesinde sağlığına kavuşuyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi, bünyesinde bulunan ve dışarıdan gelen yaralı yabani hayvanları tedavi etmek için bünyesinde kurulan iki tam teşekkülle hastane, bölgede yaşanan olaylarda yaralanan ve hasta olan hayvanlara da anında müdahale ediyor.

Dünyanın dördüncü, Avrupa’nın üçüncü ve Türkiye’nin ise en büyük hayvanat bahçesi olma unvanına sahip olan bin dönümlük alanda 350 tür ve 7 bin civarında hayvanı bünyesinde barındıran Gaziantep Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi’nde yer alan Hayvan Hastanesi’nde ameliyattan sezaryene, acil müdahaleden ortopedik müdahalelere kadar tüm operasyonlar yapılıyor.

Hayvanat Bahçesinde görev yapan uzman veteriner hekimlerle bu müdahaleleri yapan ekip, ameliyatlarda teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyor.

Bahçede sağlık sorunları yaşayan hayvanların yanı sıra çevreden gelen yaralı hayvanlarla avcıların yaralayıp vatandaşların bularak getirdiği hayvanları da ameliyat eden ekip, hayvanları sağlıklarına kavuşturmanın yanı sıra doğal yaşama da katkı sağlıyor.

Hayvanların doğal yaşamları için birçok yenilik ve kolaylıklar sunduklarını vurgulayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, kendilerine birçok yaralı hayvanın geldiğini ve bunları rutin sağlık hizmetlerinden sonra iyileştirip kafeslerine koyduklarını söyledi. Ancak, avcılar tarafından yaralanan ya da kaza sonrası kanat ve bacakları kırılan birçok hayvanların ameliyatı için bir birim oluşturduklarını, kendi ortamlarında hayatlarını sürdürebilecek olanları doğal yaşama saldıklarını, bunun olmadığı durumda ise bu türleri hayvanat bahçesi ailesine kattıklarını belirtti.

Bir yılda 2 bin hayvan tedavi edildi

Uzman veteriner hekimler ile bizzat kendisinin ameliyatını yaptığı hayvanların tekrar sağlığına kavuşmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Özsöyler, “Çevre İl Müdürlüğü yetkilileri ile sürdürdüğümüz işbirliği çerçevesinde bize özellikle avcılar tarafından yaralanan ceylan, sırtlan, papağan, pelikan, kanarya, şahin, atmaca, kedi ve köpek gibi hayvanlar geliyor.Yaraları olan hayvanların rutin tedavilerinin yanında çok ağır olanları da ameliyat ediyoruz. Bunun için teknik cihazlarımız ve uzman veterinerlerimiz mevcut. Sadece kendi hayvanat bahçemizdeki hayvanları değil, şehir dışından gelen hayvanların da tedavi ve ameliyatlarını yapıyoruz. Bizim amacımız hayvanların doğal yaşamlarını en sağlık bir ortamda devam ettirmelerini sağlamak” dedi.

Yaralı havyanların yaralarını görüntüleme odasında tespit ederek tedaviye başladıklarını ifade eden Celal Özsöyler, “Özellikle kırıkları buradan tespit ediyoruz. Kan sayım cihazımız, ultrason aletleriyle tam teşekküllü bir hastaneyiz. Ayrıca alanda yabancı hayvanları, yabancı oluşumları da buradan takip edip müdahale ediyoruz. Hastanemiz sadece bizim kentimize değil tüm bölgeye hizmet veriyor. Özellikle buraya getirdikleri yaralı yaban hayvanlarını burada gerekli tedavilerini yapıyoruz. Bu şekilde geçen sene 2 bine yakın hayvanı tedavi etmiş bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

Kars’tan gelen kartal tedavi ediliyor

Yaklaşık 1 ay önce Kars’tan kanadı elektrik tellerine çarpmış kartalın tedavisini de gerçekleştiren Özsöyler, "Gerekli tedavilerine başladık, genel durumu iyileşene kadar bekleyip kemik operasyonuna başlayacağız. Operasyon sonrası yaralı kartal kendini ikame ettirebilecek duruma gelince doğaya bırakacağız. Özellikle kanat kırıkları, ayak, gaga problemi olan hayvanları burada tedavi edip, sonrasında doğaya bırakıyoruz" diye konuştu.