Yaralı tilkiye jandarma sahip çıktı
Devrek ilçesinde yaralı halde bulunan tilki, jandarma ekipleri tarafından veterinere götürüldü24 Şubat 2019 Pazar 20:43
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaralı halde bulunan tilkiye jandarma ekibi sahip çıktı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Madencioğlu köyü mevkisinde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında yürümekte zorluk çeken tilkiyi fark etti.
Tilkiyi ekip arabasına alan jandarma ekipleri, tedavisinin yapılması için Devrek Belediyesi veterinerliğine götürdü.
Ayağı kırık olduğu belirlenen tilki, tedavi altına alındı.
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