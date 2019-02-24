Yaralı tilkiye jandarma sahip çıktı Devrek ilçesinde yaralı halde bulunan tilki, jandarma ekipleri tarafından veterinere götürüldü

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaralı halde bulunan tilkiye jandarma ekibi sahip çıktı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Madencioğlu köyü mevkisinde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında yürümekte zorluk çeken tilkiyi fark etti. Tilkiyi ekip arabasına alan jandarma ekipleri, tedavisinin yapılması için Devrek Belediyesi veterinerliğine götürdü. Ayağı kırık olduğu belirlenen tilki, tedavi altına alındı.



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