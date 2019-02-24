0553 313 94 23

Yaralı tilkiye jandarma sahip çıktı

Devrek ilçesinde yaralı halde bulunan tilki, jandarma ekipleri tarafından veterinere götürüldü

24 Şubat 2019 Pazar 20:43
Yaralı tilkiye jandarma sahip çıktı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaralı halde bulunan tilkiye jandarma ekibi sahip çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Madencioğlu köyü mevkisinde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında yürümekte zorluk çeken tilkiyi fark etti.

Tilkiyi ekip arabasına alan jandarma ekipleri, tedavisinin yapılması için Devrek Belediyesi veterinerliğine götürdü.

Ayağı kırık olduğu belirlenen tilki, tedavi altına alındı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 20:43
  1. jandarma
  2. tilki
  3. Zonguldak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maçın ardından
    1. Maçın ardından
    2. Kosova'nın bağımsızlığının 11. yıl..
    3. Skandal paylaşım! Maduro'yu ölümle..
    4. Ulaştırma Bakanı Turhan: “Başlayıp da..
    5. Abdullah Avcı: “Maç öncesi birçok..
    6. Cem Kavçak:“Mağlup olduk ama çok şey..
    7. Venezuela, "yardım kamyonları"nı..
    8. Gamze Özçelik: Zalimler için cehennem..
    9. Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan..
    10. Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye..
    11. Kadın teröristin itirafları kan..
    12. Senegal'de cumhurbaşkanı seçimi
    13. Maçın ardından
    14. Samet Aybaba: “Bu kadar basit gol..
    15. Huawei'den yeni katlanabilir telefon
    16. Galatasaray, 3 puanı son dakika..
    17. ABD bu kez Küba'yı hedef aldı!
    18. İstanbul'da deniz 150 metre çekildi!
    19. Medipol Başakşehir 3 puanı 3 golle aldı
    20. Kostas Mitroglou ilk golünü attı
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı