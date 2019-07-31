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Yaralı tilki tedavi altına alındı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaralı halde bulunan yavru tilki, Tatvan Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:26
Yaralı tilki tedavi altına alındı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaralı halde bulunan yavru tilki, Tatvan Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.


Tatvan Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler tarafından ormanlık alanda yaralı şekilde bulunan yavru tilki, tedavi amacıyla Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Merkezde veteriner hekim tarafından yapılan ilk kontrollerde yavru tilkinin arka iki ayağının tutmadığı tespit edildi. Ayaklarında kırık olabileceği şüphesiyle tedavi altına alınan yavru tilki, bir süre Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edilecek. Tedavisi devam eden yavru tilki, tamamen iyileştikten sonra yeniden doğal ortamına bırakılacak.


Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınan yavru tilki, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz tarafından ziyaret edildi. İncelemelerde bulunmak üzere belediyeye bağlı Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine giden Başkan Geylani, merkez ile ilgili bilgi alarak, burada tedavi altına alınan yaralı yavru tilkiyi ziyaret etti. Yavru tilkinin sağlık durumuyla ilgili de bilgi alan Başkan Geylani, yapılan ilk tetkiklere göre yavru tilkinin tamamen iyileşebilmesi için yaklaşık 4 aylık bir süre gerektiği yönünde bilgi aldıklarını söyledi.


Tatvan Belediyesi olarak ilçedeki hayvanların yanı sıra çevre il ve ilçelerden getirilen hayvanlarında merkez bünyesinde tedavisinin yapıldığını dile getiren Başkan Geylani, “Yaban hayvanı olan tilkinin en iyi ihtimalle 3-4 ayda iyileşeceğini öğrendik. Tedavi sürecinde insanlara alışacağını ve doğal hayattan uzaklaşacağını söylediler arkadaşlar. Biz de HAYTAP temsilcileriyle birlikte yaşama tutunması için gereken her türlü müdahaleyi yapıp, burada yaralı tilki için doğal bir ortam oluşturacağız. Bu konuda vatandaşlardan bir isteğimiz de var. Yaralı ve yardıma muhtaç bir hayvan gördükleri anda belediyemiz bünyesinde bulunan Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile iletişime geçsinler” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:26
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