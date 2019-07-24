Yaralı tatilci ambulans helikopterle kurtarıldı Sivas’ın Zara ilçesi kırsalında ayağının kırılması sonucu yaralanan tatilci, ambulans helikopterle kurtarıldı.

Sivas’ın Zara ilçesi kırsalında ayağının kırılması sonucu yaralanan tatilci, ambulans helikopterle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte İstanbul’dan tatil için Sivas’a gelen M.Ö. (51), Zara ilçesi Yukarıçamurcular köyü Keleşler mezrasında piknik yaparken düşerek ayağını kırdı. Düştüğü yerden ailesi tarafından çıkartılan M.Ö.’nün hastaneye ulaştırılabilmesi için 112’den yardım istendi. Sivas’tan havalanan ambulans helikopter, zorlu koşullara rağmen yaralı tatilciyi alarak Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine nakletti.Durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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