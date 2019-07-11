Yaralı sürücüyü yağmurdan yorganla korudular Karabük’ün Eskipazar ilçesinde trafik levhasına çarparak refüje düşen tırın sürücüsü yaralandı.

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde trafik levhasına çarparak refüje düşen tırın sürücüsü yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler, araçtan çıkardıkları yaralıyı yağmurdan korumak için üzerine yorgan örttü.

Edinilen bilgiye göre, Eskipazar istikametinden Karabük istikametine giden M.K. (26) idaresindeki 47 DR 133 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Söğütlüçeşme mevkiinde trafik işaret levhasına çarparak refüje düştü. Kazada M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine trafik polisleri ve sağlık ekipleri sevk edilirken, diğer sürücüler araçtan çıkardıkları yaralının üzerini yorganla örterek yağmurdan korumaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.