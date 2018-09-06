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Yaralı Suriyeliyi 2 kilometre sırtında taşıdı! Kahraman polis yaşadıklarını anlattı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin Suriye sınırında, yaralı bir Suriyeli kadını sırtında 2 kilometre taşıyarak ambulansa taşıyan Başpolis Ömer Kılıçarslan, o anlarda neler yaşadıklarını anlattı.

06 Eylül 2018 Perşembe 13:47

Reyhanlı'nın Suriye sınırına yakın bir mahallesinde çığlık sesleri duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine giden ve ayaklarından yaralanan Suriyeli kadını, engebeli arazide 2 kilometre taşıyan başpolis Ömer Kılıçarslan, olay gününü AA muhabirine anlattı.

Emniyet teşkilatında 19 yıllık görevli olduğunu belirten Kılıçarslan, sabah saatlerinde bir kadının çığlık seslerinin duyulması üzerine sınır bölgesine gittiklerini söyledi.

Bölgenin uçurum ve kayalık bir alan olduğundan tehlikeli arz ettiğini dile getiren Kılıçarslan, "Şahsı gördüğümde bitkin haldeydi. Ayağında ayakkabı yoktu, sınır hattından geçiş esnasında yaralanmıştı. Suriyeli olduğunu anladığımız şahsı sakinleştirmek için bir süre sohbet ettik. Kendisine zarar vermeyeceğimizi, Türkiye Cumhuriyeti'nin emanetinde olduğunu söyledim.'' dedi.

Suriyeli kadının bulunduğu yere sağlık ekiplerinin gelmesine imkan bulunmadığını ifade eden Kılıçarslan, ''Yaralı kadının yürüyecek durumu yoktu. Ambulans ekiplerinin kadını alacağı noktaya kadar sırtlanarak belli bir noktaya kadar taşıdım. Her Türk vatandaşının yapması gerekeni yaptım.'' şeklinde konuştu.

YARALI ÇOCUĞU DA KUCAĞINDA TAŞIDI

Öte yandan, Suriye sınırındaki polis kontrol noktasında görevli Kılıçarslan, sabah saatlerinde sınır mahallesinde düşme sonucu başından yaralanan çocuğa da müdahale etti.

Başpolis Kılıçarslan, başı kanlar içinde polis noktasına gelen çocuk için ambulansı aradı. Ardından zaman kaybı olmaması adına çocuğu kucaklayarak ambulansa koydu.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Suriye sınırındaki çığlık sesleri üzerine bölgeye giden Başpolis Kılıçarslan, Suriyeli bir kadını ayakları ve çeşitli yerlerinden yaralanmış şekilde 2 çocuğuyla yerde otururken bulmuştu.

Durumu ambulans ve itfaiyeye bildiren Kılıçarslan, engebeli ve dağlık araziye araçların çıkamayacağını öngörerek kadını yaklaşık 2 kilometre sırtında taşıyıp en yakın yola gelen ambulansa ulaştırmıştı.

Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen olayda, Başpolis engebeli arazide yaralı kadını sırtında taşırken, 5 ve 8 yaşlarındaki 2 çocuğunun da arkalarından geldiği anlar da kayıtlara yansımıştı.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 13:47
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