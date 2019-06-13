Yaralı sansar tedavi edildi Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne getirilen kaya sansarının tedavisi gerçekleşti.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne getirilen kaya sansarının tedavisi gerçekleşti.

Veteriner Hekim Ebru Biçim tarafından yapılan tedavinin ardından, genel durumu düzeldikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen kaya sansarının iyileşince tekrar doğaya salınacağı bildirildi.

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