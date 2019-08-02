Yaralı Sansar ile Doğan tedavi altına alındı
Van merkez İpekyolu ileçesinde ilçesinde ekipleri tarafından yaralı halde bulunan Sansar ile Delice Doğan tedavi altına alındı.02 Ağustos 2019 Cuma 09:20
Van merkez İpekyolu ileçesinde ilçesinde ekipleri tarafından yaralı halde bulunan Sansar ile Delice Doğan tedavi altına alındı.
İpekyolu ilçesinde belediye ekipleritarafından yaralı olarak bulunan Sansar ile Erciş lçesinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Delice Doğan, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralıSansar ile Delice Doğan,tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.
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