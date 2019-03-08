Yaralı şahin tedaviye alındı
Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.08 Mart 2019 Cuma 15:31
Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.
Küçükkaraağaç Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan şahin jandarma ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından alınan ve avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen yaralı şahin Karacabey Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edilerek tedavi altına alındı.
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