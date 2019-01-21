0553 313 94 23

Yaralı pelikana bir gece evinde baktı

Konya'da şehirlerarası kara yolunda seyir halindeyken gördüğü yaralı pelikanı aracına alan hayvansever, evinde bir gece balıkla beslediği pelikanı daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim etti

21 Ocak 2019 Pazartesi 12:25
Yaralı pelikana bir gece evinde baktı

KONYA (AA) - Konya'da yaralı halde bulduğu pelikanı evinde bir gece balıkla besleyen hayvansever, pelikanı daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kent merkezinde ikamet eden Hüseyin Büyükyılmaz, pazar günü memleketi Kadınhanı ilçesine giderken, Konya-Afyonkarahisar kara yolunda yaralı bir pelikan fark etti.

Oğluyla birlikte güçlükle yakaladığı pelikanı aracına alan ve pazar günü olması nedeniyle teslim edecek bir yer bulamayan Büyükyılmaz, yaralı hayvanı evine getirip balıkla besledi.

Büyükyılmaz, yaralı pelikanı daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Hüseyin Büyükyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yaralı bir hayvana yardım etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sonuçta o da bir can taşıyor." dedi.

Pelikanın, tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 12:25
  1. Konya
  2. pelikan
  3. yaralı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteorolojiden buzlanma ve sis uyarısı
    1. Meteorolojiden buzlanma ve sis uyarısı
    2. Altın fiyatları
    3. Tırı soyulan sürücünün ölü bulunması
    4. PKK'dan kaçan kadın terörist itiraf..
    5. "Gastronomi Trendleri Buluşması"nın..
    6. 6 çocuğunun annesini kalbinden ve..
    7. Şoka giren çocuğu kurtarmak için uzun..
    8. Çocuk icrası tam bir zulüm
    9. Doğu'da 56 köy yolu ulaşıma kapandı
    10. Recep Tuna kimdir? Recep Tuna Ak Parti..
    11. "Mülteciler için Büyük Veri"..
    12. "Alim ölünce alem ölür!" Eşcinsel..
    13. Yaralı pelikana bir gece evinde baktı
    14. Ruhani itiraf etti: Yanlış yaptık
    15. Ahmet Azap kimdir? Ahmet Azap Ak Parti..
    16. Erol Bayraktar kimdir? Erol Bayraktar..
    17. Muzaffer Yiğit kimdir? Muzaffer Yiğit..
    18. Süper Lig'de flaş karar! Başkan..
    19. Muhsin Yavuz kimdir? Muhsin Yavuz Ak..
    20. Kenevir hem ekilecek hem de altyapısı..
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Erdoğan: Ne çektiysek bunlardan çektik
    Erdoğan: Ne çektiysek bunlardan çektik