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Yaralı olduğu halde telefonu elinden bırakmadı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:38
Yaralı olduğu halde telefonu elinden bırakmadı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosikletli ambulansa götürülürken telefonla konuşmaya devam etti.


Kaza, Camiatik Mahallesi Başçeşme civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde çarşı merkezi istikametine seyreden Şafak G. (23) yönetimindeki plakasız motosiklet, Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesi istikametine seyreden İrfan D. yönetimindeki 59 YU 655 plakalı otomobile çarptı.


Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Şafak G.’nin ambulansa götürülürken cep telefonuyla konuşmayı sürdürmesi dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:38
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