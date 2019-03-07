Yaralı olarak bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı
Erzurum’un Oltu ilçesinde bahçede yaralı olarak bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı.07 Mart 2019 Perşembe 09:46
Erzurum’un Oltu ilçesinde bahçede yaralı olarak bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı.
Oltu Aslanpaşa Mahallesinde ikamet eden Beycan Onat, sabah kalktığında evinin bahçesinde yaralı puhu kuşunu fark etti. Onat, kanadı kırık olduğu için uçamayan puhu kuşunu veterinere götürdü.
Veteriner Mehmet Çalışkan tarafından tedavi edilen puhu kuşu, kanadının iyileşmesinin ardından yeniden doğaya salınacak.
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