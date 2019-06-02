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Yaralı martıya suni teneffüs ve kalp masajı

02 Haziran 2019 Pazar 16:02
Yaralı martıya suni teneffüs ve kalp masajı

ORDU (AA) - Ordu'da bir vatandaş, yaralı halde bulunan martıyı suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürülmeye çalıştı.

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesinin Akyazı Mahallesi'nde deniz kıyısında, yerde yaralı halde yatan martıyı gören adı öğrenilemeyen bir kişi, durumu Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerine haber verdi.

Ekipler gelmeden önce baygın haldeki martıyı yaşatmaya çalışan adam, yaralı kuşa suni teneffüs ve kalp masajı yaptı.

Gözleri açık ancak uçamayan martının ağzına çeşmeden su veren kişi, daha sonra hayvanı teslim etmek üzere Büyükşehir Belediyesine bağlı veteriner ekiplerine götürdü.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 16:02
  1. Ordu
  2. Yaralı martı

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