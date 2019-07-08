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Yaralı martının imdadına oto kurtarıcı şoförü yetişti

İzmir’in Aliağa ilçesinde yaralanarak uçamayan bir martıyı gören oto kurtarıcı şoförü, martının tedavisinin yapılması için adeta zamanla yarıştı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:58
Yaralı martının imdadına oto kurtarıcı şoförü yetişti

İzmir’in Aliağa ilçesinde yaralanarak uçamayan bir martıyı gören oto kurtarıcı şoförü, martının tedavisinin yapılması için adeta zamanla yarıştı.


İzmir-Çanakkale karayolunda oto kurtarıcı aracıyla seyir halinde olan Turgay Topçu, Aliağa ilçesi Biçerova Kavşağı yakınında yolun ortasında bir martının uçamadığını fark etti. Aracını park eden Topçu, yolun ortasına atlayarak trafiği durdurdu. Topçu, yaralı martıyı aracına alarak ilçede bir süre martının tedavisi için veteriner aradı. Ancak hafta sonu olması nedeniyle veteriner bulamayan Topçu, yaralı martıyı Aliağa Belediyesine götürdü. Kucağında martıyla koşarak binaya giren oto kurtarıcı şoförüne hemen görevliler yardımcı oldu. Tedavi altına alınan kuşun kanadının kırık olduğu tespit edildi.


İnsanlık vazifesini yerine getirdiğini ifade eden şoför Turgay Topçu, "Aracımla İzmir yönünden seyir halinde iken sol şeritte yolun ortasına yakın yerde bir martının olduğunu gördüm, uçamadığını fark ettim. Aracımı hemen yolun kenarına park ettim. İzmir yönünden gelen araçları durdurdum. Yolun ortasında bulunan yaralı martıyı aracımı alarak veterinere götürdüm. Hafta sonu olması nedeniyle veteriner bulamadım. Hemen Aliağa Belediyesine giderek orada görevlilerden yardım istedim, sağolsunlar yardımcı oldular. Hayvanları çok seviyorum. Onlar Allah’ın dilsiz kulları" dedi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:58
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