Yaralı martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye Belediye Binasının karşısındaki parkta ağacın dalına takılan martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ümraniye Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye binasının karşısındaki parkta martının mahsur kaldığını gören güvenlik personeli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, martıyı kurtardı.

Ayağından yaralı olarak kurtarılan martı, Ümraniye Belediyesi Veteriner Hizmetleri ekipleri tarafından Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedavi altına alındı.



Yaralı martının tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı öğrenildi.