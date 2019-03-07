Yaralı mahmuzlu kız kuşu tedavi altına alındı Van’da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan mahmuzlu kız kuşu tedavi altına alındı.

Van’da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan mahmuzlu kız kuşu tedavi altına alındı. Van’da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan mahmuzlu kız kuşu (Vanellus spinosus) Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edilen yaralı kuş, tedavi altına alındı.

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