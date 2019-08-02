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Yaralı leyleğe vatandaşlar sahip çıktı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

02 Ağustos 2019 Cuma 15:40
Yaralı leyleğe vatandaşlar sahip çıktı

Bilecik'inGölpazarı ilçesinde, vatandaşların yaralı halde bulduğu leylektedavi altına alındı.

Vatandaşlar tarafından arazide yaralı halde bulunan leylek, Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Merkez görevlileri, kanatlarından yaralı olduğu belirlenen leyleği tedaviye aldı. 

Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, kanatlarından yaralı leyleğin avcılar tarafından vurulduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Leyleği tam olarak sağlığına kavuşuncaya kadar merkezde tutacaklarını daha sonra doğaya salacaklarını ifade eden Avcı, "İlimiz ve çevresinde örnek bir tedavi merkezi olarak şu ana kadar birçok yabani hayvanı tedavi ederek, doğal ortamına saldık. Örneğin, akbaba, şahin, ebabil kuşları, güvercin ve kumru tedavi ederek, doğal ortamlarına bıraktık. Yaralı leyleği de tedavisi bitene kadar burada misafir edeceğiz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:40
  1. Bilecik'in Gölpazarı ilçesi
  2. Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı
  3. Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
  4. akbaba
  5. şahin
  6. ebabil kuşları
  7. güvercin
  8. Kumru

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