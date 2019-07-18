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Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Van’da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Guguk Kuşu ve yavru Akbaba tedavi altına alındı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:21
Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Van’da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Guguk Kuşu ve yavru Akbaba tedavi altına alındı.


Duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Guguk Kuşu ve yavru Akbaba, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşlar, tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:21
  1. doğa

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