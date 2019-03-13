Yaralı köpek tedavi altına alındı Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaralı olarak bulunan kökep, belediye ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaralı olarak bulunan kökep, belediye ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

İlçe merkezinde ayağından yaralı bir köpeği gören duyarlı vatandaşlar, durumu hemen belediye ekiplerine bildirdiler. Gelen belediye veterineri Hekim Kaçan, köpeği kliğe götürdü. Burada köpeğin tedavisini yapan Hekim Kaçan, “Duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine ayağından yaralanan köpeği kliniğimize getirdik. Patisinde kesik var. Gerekli müdahaleyi yaptık. Yarasını sardık. Tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanına bırakacağız” dedi.

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