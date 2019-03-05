0553 313 94 23

Yaralı köpek için 2 bin 200 kilometre

İstanbul’da bulunan bir hayvansever, Sivas’ın Divriği ilçesinde bulunan yaralı köpeği tedavi ettirebilmek için otomobili ile 2 bin 200 kilometre yol gitti.

05 Mart 2019 Salı 13:32
Yaralı köpek için 2 bin 200 kilometre

İstanbul’da bulunan bir hayvansever, Sivas’ın Divriği ilçesinde bulunan yaralı köpeği tedavi ettirebilmek için otomobili ile 2 bin 200 kilometre yol gitti.


Sivas’ın Divriği ilçesinde ikamet eden Serkan Çolak isimli vatandaş, ilçede bulunan sol arka ayağı patisinden kopmuş köpek için İstanbul’da bulunan Dost Derneğinden yardım istedi. Dernek Başkanı Adem Gündüz bin 100 kilometre mesafedeki İstanbul’dan kamyoneti ile Divriği’ye gelerek yaralı köpeği tedavi etmek üzere teslim aldı.


Gündüz, sol arka patisi ne şekilde koptuğu bilinmeyen köpeğin acil tedaviye ihtiyacı olduğunu belirterek, “Hayvansever dostumuz Serkan bey bizi aradı. Burada tedavisi mümkün olmadığı için uyutulması düşünülüyormuş. O da bir candır diyerek buraya geldik. İstanbul’da tedavisini yaptıracağız” dedi.


Yaralı köpek için aracı ile bin 100 kilometre yol yapıp Sivas’ın Divriği ilçesine gelen Gündüz, yaralı köpeği alarak İstanbul’a geri döndü. Toplamda 2 bin 200 kilo metre yol yapmış oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Önce ahlakı egemen kılacağız"
    1. "Önce ahlakı egemen kılacağız"
    2. "Güzide kulübümden bu şekilde..
    3. Amedspor'dan jiletli futbolcu hakkında..
    4. Avustralya'daki yangınlar
    5. ABD'den Lübnan'a sürpriz ziyaret
    6. Kredi çekmek için bankaya giden adama..
    7. MHP Genel Başkanı Bahçeli:..
    8. Trafik kazasında hayatını kaybeden..
    9. Süleyman Soylu:CHP, İYİ Parti,..
    10. FETÖ'nün "mahrem imamları" davası
    11. ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri, Dünya..
    12. Serge Gnabry 4 yıl daha Bayern Münih’te
    13. İngiltere’de bir kişi HIV virüsünden..
    14. Bahçeli: Sayın Kılıçdaroğlu’nun..
    15. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet..
    16. Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çok sert..
    17. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel..
    18. FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7..
    19. Başkan Şahin: “Atakum’a hizmet için..
    20. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet..
    21. Dilipak, vesayetin derin gerçeklerini..
    22. Bakan Pekcan; Zeytin Dalı Sınır Kapısı..
    23. Önce birlikte yaşadığı kadını sonra..
    24. Gençlerin bağımlılıkla mücadele için..
    25. Sattıklarının parasını alamayınca..
    26. Chia tohumu nedir, nasıl kullanılır?
    27. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi
    28. Başkan Erdoğan: Bay Kemal İstanbul'u..
    29. Tok’tan iddialı projeler
    30. Kuşadası Belediye Meclisi mart ayı..
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar