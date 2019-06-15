Yaralı köpeğe önce çocuklar, sonra belediye sahip çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaralı halde çocuklar tarafından bulunan köpek hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı.

Cerrah Mahallesi’nde çocuklar tarafından yürümekte güçlük çeken yaralı bir köpek bulundu. Hayvan dostu çocuklar ailelerinin yardımıyla konuyu belediyeye haber verdi. İhbarı alan Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi çalışanları söz konusu mahalleye gelerek köpeği aldık. Ekipler yaralı olan köpeği tedavi ettirmek üzere Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine götürdü.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "İnegöl’ün güzel çocuklarını alınlarından öpüyorum. Cerrah’ta buldukları yaralı köpeğin tedavisi için belediyemize ulaşarak yardım isteyen bu güzel yavrularımızı ve onları yetiştiren ailelerini tebrik ediyorum. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz çocuklarımızın çağrısı sonucu hemen bölgeye ulaşarak yaralı köpeği tedavisi için Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezimize götürdü. Can dostumuz artık emin ellerde. Eğer çocuklarımız da isteğimi kırmazsa bu güzel çocuklarımızla tanışmak istiyorum ve onları belediyemizde misafir etmek istiyorum" dedi.