Yaralı köpeğe Küçük Dostlar Ambulansı anında müdahale etti

Kocasinan Belediyesi’nin Sokak hayvanları için oluşturduğu Küçük Dostlar Ambulansının gecenin ilerleyen saatlerinde yaralı köpeğe müdahalesi an be an kameraya yansıdı. Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Küçük Dostlar Ambulans hizmetinin Türkiye’ye model olduğunu ve birçok belediyeye örnek teşkil ettiğini söyledi.

Örnek bir sosyal belediyecilik hizmeti sunduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Ekolojik dengenin ve şehrimizin doğal güzelliklerinin korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hoşgörü diyarı Kayserimizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan’da değerli olduğunu gösteriyoruz. Bu kapsamda hatırlayacağınız gibi 2017 yılında hizmete sunduğumuz ‘Küçük Dostlar Ambulans’ aracıyla ilçe genelinde yaralı veya hasta olan sokak hayvanlarını hijyenik ve güvenli bir şekilde kliniğe ulaştırıp, tedavi edilmesini sağlıyoruz. Ambulans hizmetimizle bu zamana kadar hasta ve yaralı bin 694 hayvana müdahale edildi. Birçok belediyeye örnek teşkil eden bu hizmetimiz Kocasinan Belediyesi’nin doğadaki canlılara verdiği değerin de bir göstergesi niteliğindedir. Bu konuda duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Küçük dostlara 7 gün 24 saat hizmet veren Küçük Dostlar Ambulansının gecenin ilerleyen saatlerinde yaralı köpeğe müdahalesi an be an kameraya yansıdı. Erkilet Dere Mahallesi’nde Ömer Demir isimli bir vatandaş, yol kenarında topallayan bir köpek gördü. Sol bacağının yaralı olduğunu gören vatandaş,Kocasinan Belediyesi’nin 222 70 00 numaralı telefonundan Çözüm Merkezi’ni aradı. Küçük Dostlar Ambulansı kısa sürede Erkilet Dere Mahallesinde bulunan köpeğe ilk müdahaleyi yaptı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri daha sonra yaralı köpeği Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne götürdü. Kırılan bacağı tedaviye alınan ve genel muayenesi yapılan yaralı köpek, emin ellere teslim edildi.