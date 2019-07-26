Yaralı Kızıl Şahin tedavi altına alındı Van’da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin tedavi altına alındı.

Van’da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin tedavi altına alındı.

Vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler, yaralı Kızıl Şahin’in tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiler.

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