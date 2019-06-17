Yaralı kazazede askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Silopi'de geçirdiği trafik kazasında yaralanan kişi, helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi17 Haziran 2019 Pazartesi 12:48
ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki trafik kazasında yaralanan kişi, helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine ulaştırıldı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Silopi'de meydana gelen trafik kazasında iki tırın arasında kalarak bacağından yaralanan kişinin helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildiği bildirildi.
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