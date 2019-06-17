Yaralı kazazede askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı Türk Silahlı Kuvvetlerince, Silopi'de geçirdiği trafik kazasında yaralanan kişi, helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki trafik kazasında yaralanan kişi, helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Silopi'de meydana gelen trafik kazasında iki tırın arasında kalarak bacağından yaralanan kişinin helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildiği bildirildi.



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