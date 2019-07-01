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Yaralı kaya kartalı tedavi edilerek doğaya salındı

Siirt’te kırsal alanda yaralı halde bulunan kaya kartalı, Veterinerlik Fakültesi’ndeki tedavisinin ardından Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince doğaya bırakıldı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 19:17
Yaralı kaya kartalı tedavi edilerek doğaya salındı

Siirt’te kırsal alanda yaralı halde bulunan kaya kartalı, Veterinerlik Fakültesi’ndeki tedavisinin ardından Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince doğaya bırakıldı.


Siirt çevresinde sıkça rastlanan türlerden biri olan kaya kartalının kanat açıklığının bir metre kadar olduğunu belirten Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinden Mühendis Gökhan Şeker, vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin bir şekilde bulunan kartalın tedavisi tamamlandığı için doğal ortamına bıraktıklarını dile getirdi. Şeker, “Siirt’te vatandaşlarımız tarafından bulunan kaya kartalı olarakta bilinen aynı zamanda yöresel olarakta ismi altın kartal olarak geçen türümüz Siirt kırsalında vatandaşlarımız tarafından bulunup Üniversitemizin değerli hocaları tarafından Veterinerlik Fakültesinde tedavi ettirilerek Siirt Doğa Koruma ve Milli Park ekiplerine teslim edilmiş olup Siirt’imizin Gökçebağ beldesi olan yabani hayvanlarımızın da aynı zamanda bu bölgede kuşlarımızın da aktif bir şekilde dolandığı bu alanda şahin türümüzün aynı zamanda kartal türlerimizin yoğun bir şekilde yaşadığı alan da bizim altın kartal olarak kaya kartalı olarak geçen türümüzün burada salınımını gerçekleştirdik. Doğayla iç içe olmasını sağladık. Sadece iki yumurta yapan bu türümüz güçsüz olan yavrularını daha da hayatta güçlü kazanması için kuvvet kazanabilmesi için yuvadan atan bir tür olarak bilinen aynı zamanda etçil hayvanlarla beslenen sincap, tilki gibi hayvanlarla beslenen ve yaşamını sürdüren bir türümüzdür. Sarp kayalıklarda yuvalarını yapar. Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince daha da bu türlerimizin gelişmesini tedavisini sağlayarak yabani hayatın burada gelişmesini sağlayarak daha da etkin bir şekilde biz bu görevde rol alacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 19:17
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