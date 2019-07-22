0553 313 94 23

Yaralı kaya kartalı tedavi altına alındı

Hakkari’de yaralı halde bulunan kartal yavrusu tedavi altına alındı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:42
Yaralı kaya kartalı tedavi altına alındı

Hakkari’de yaralı halde bulunan kartal yavrusu tedavi altına alındı.


Hakkari’nin Çukurca ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kaya kartalı yavrusu, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi. Sağ kanadında yaralanan kaya kartalı yavrusu, Veteriner Teknikeri Fatih Çiftçi tarafından hemen ameliyata alındı.


Kartalın yara alan kanadında bir sürü kurtçuk çıkartıldı. Ameliyatı başarılı geçen kartalın iyileşmesi halinde doğal yaşam alanına tekrar geri bırakılacağı belirtildi.


Hakkari’de bir ay içersinde onlarca hayvanı sağlığına kavuşturarak doğal yaşam alanına bırakan belediye veteriner ekipleri, yöre halkından tam not aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:42
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öldürülen 8 teröristten 3 M-16, 5 kaleşnikof ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi
    1. Öldürülen 8 teröristten 3 M-16, 5..
    2. Nevşehir Belediyesi, geleceğin..
    3. Gazoz şişelerini uyuşturucuyla..
    4. Edirne’deki kazada hayatını kaybeden..
    5. Samsun'da iki grup arasında kavga: 4..
    6. Kocaeli polisi Ankara’daki operasyonda..
    7. İŞKUR ve KOSGEB desteğiyle kendi..
    8. Palancıoğlu, "Komşu ilçelerde hizmette..
    9. ‘Geleceğin Sosyal Bilimler Zirvesi’
    10. Bungee jumping yaparken 92 metreden..
    11. Şehitlik ve okulların bakımını..
    12. Yeşil soğanın çuvalı tarlada 5, halde..
    13. Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası..
    14. Harşit Çayı içindeki kayada mahsur..
    15. Almanya'da Diyanete bağlı camiye bomba..
    16. Adnan Oktar davasında yeni gelişme!
    17. Touch Turkey Tour Türkiye Finali..
    18. İstanbul'da operasyon! Milyonlarca..
    19. Beden kendini onarıyor
    20. Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 terörist..
    21. FaceApp’ı taklit eden uygulamalara..
    22. Sakarya Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri..
    23. İstanbul'da rekor miktarda sahte dolar..
    24. Başkan Say’dan piknikçilere broşür ve..
    25. Yahyalı’da çöken turizm yolu yeniden..
    26. İngiltere'den İran'a karşı flaş hamle!..
    27. Şerefnur Öztürk: Her 5 kadından..
    28. Akıllı otomobil cihazları güvenli bir..
    29. Rusya'dan İdlib saldırısına yalanlama
    30. Arazi içinde bulunan ahşap inşaat..
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..