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Yaralı kartala sahip çıktılar

Erzurum’un Oltu ilçesinde yaralı kartal hayvanseverler tarafından kurtarılarak Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

02 Nisan 2019 Salı 09:57
Yaralı kartala sahip çıktılar

Erzurum’un Oltu ilçesinde yaralı kartal hayvanseverler tarafından kurtarılarak Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, Oltu’nun Güllüce Mahallesi’nde yaşayan Nazım Elibol (60) Kumlu derede giderken yol kenarında uçamayan bir kartal gördü. Kartalın uçamadığını fark eden Elibol, yaralı kartalın diğer hayvanlar tarafından zarar görmemesi için alarak köye getirdi. Evdeki samanlıkta kasanın içerisinde iki gün yaralı kartala bakan hayırsever vatandaş Elibol, Milli Parlak Müdürlüğü yetkililerini arayarak kartalı almalarını istedi.


Hayvansever Beycan Onat, Oltu’ya getirdikleri kartalı iki gün boyunca besledikten sonra Oltu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Veteriner Yağmur Çelik’e teslim etti. Kartal, gerekli kontroller yapılarak Erzurum Milli Parklardan gelecek görevlilere teslim edilecek. Kartalın hayvan hastanesindeki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 09:57
  1. doğa

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