Yaralı karaca yavrusu Sivas'ta tedavi altına alındı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde yaralı bulunan karaca yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde tedaviye alındı. Zara ilçesinde, ormanlık alanda köylülerin karaca yavrusu bulduğu ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. Burada ilk müdahalesi yapılan karaca yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne getirildi. 3 günlük olduğu tahmin edilen karaca yavrusu şube müdürlüğünde tedaviye alındı. Bakımı yaban hayatı personelinin koordinasyon ve yönlendirmesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri tedavisi yapılan karaca yavrusu daha sonra doğal yaşamına salınacak.

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