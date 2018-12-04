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Yaralı kadına ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı

04 Aralık 2018 Salı 16:20
Yaralı kadına ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadına ilk müdahaleyi Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal yaptı.

Alınan bilgiye göre, Orhanlar Mahallesi Bozhane mevkisinde Hamdi C. idaresindeki 67 TC 410 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Aynur Ulaşdemir'e (48) çarptı.

Kazada yaralanan Ulaşdemir'e ilk müdahaleyi olay yerinden geçerken kazayı görerek duran ve aynı zamanda hekim olan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal yaptı.

Sağlık ekiplerince, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.


Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 16:20
  1. Ereğli
  2. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal
  3. kazada yaralanan kadın
  4. yaralıya Belediye Başkanı müdahale etti
  5. Zonguldak

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