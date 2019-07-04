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Yaralı hayvanlar profesyonel cihazlarla tedavi ediliyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,“Yeşilyurt’umuzu vatandaşlarımız için yaşanabilir kılmak için hayata geçirdiğimiz yatırım ve projelerimizin yanında doğanın sevimli canlılarının da en iyi şartlarda hayatını sürdürmesi, hasta ve sakat olanların tedavilerini modern ortamlarda yapmak adına teknik alt yapımızı güçlendiriyoruz” dedi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:46
Yaralı hayvanlar profesyonel cihazlarla tedavi ediliyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,“Yeşilyurt’umuzu vatandaşlarımız için yaşanabilir kılmak için hayata geçirdiğimiz yatırım ve projelerimizin yanında doğanın sevimli canlılarının da en iyi şartlarda hayatını sürdürmesi, hasta ve sakat olanların tedavilerini modern ortamlarda yapmak adına teknik alt yapımızı güçlendiriyoruz” dedi.


HAYTAP ve Koza firması tarafından Yeşilyurt Belediyesi Veteriner İşler Şefliğine bağışlanan röntgen cihazını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, doğal yaşamın vazgeçilmez parçası hayvanlara şefkat eli uzatmayı hem görev hem de insani bir yaklaşım olarak gördüklerini söyledi.


Başkan Çınar, sokak hayvanlarının barınması, sahiplenilmesi ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması bakımından farkındalık oluşturacak ve örnek alınacak hizmetlere ağırlık verdiklerini hatırlattı.


Yeşilyurt Belediyesi Veteriner İşler Şefliğinin sokak hayvanlarının korunması ve tedavilerini en iyi şekilde yapmak adına önemli hizmetlerde bulunduğunu dile getiren Başkan Çınar, “Göreve geldiğimiz günden itibaren doğal yaşamın önemli parçalarından olan hayvanların yemek, su ve sağlıklı ortamlarda hayatlarını sürdürmelerine sürekli öncelik tanıdık. İnsana hizmet en öncelikli görevimiz olmasına rağmen doğal yaşamın ve ekolojik dengenin korunması da bizim görevlerimiz arasındadır. Bizler sürekli yeni projeler geliştirip teknik alt yapımızı güçlendirerek hem insanlarımız hem de diğer canlılar için kalıcı eserler bırakmanın peşindeyiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak sokak hayvanlarının korunması ve kollanmasının yanında hasta olanların tedavileri noktasında büyük çaba göstermekteyiz. Hayata geçirdiğimiz hizmetlerimizle bölgemizde takip edilen bir yerel yönetim olduk, fiziki şartlarımızı ve teknik alt yapımızı her geçen dönem daha iyi noktaya taşıyoruz. Gerek çağrı merkezimiz üzerinden gerekse de whattsap iletişim hattımızdan bu anlamda gelen taleplere hemen yanıt veriyoruz. Veteriner İşler Şefliğimizde ki uzman ekiplerimiz hasta ya da sakat olarak getirilen birçok hayvanı tedavi ederek yeniden doğal yaşama bırakmaktadır. Hayvanların tedavi süreçlerini artık profesyonel cihazlar eşliğinde yaparak bu anlamda daha hızlı ve kalıcı yöntemler uyguluyoruz. Takvim satışlarından elde ettikleri gelirle satın aldıkları röntgen cihazını kurumumuza bağışlayan HAYTAP ve Koza firmasına hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu cihaz sayesinde hasta ve sakat olan hayvanların tedavilerini daha iyi şartlarda yapma fırsatına ulaşıyoruz. Veteriner İşler Şefliğimizde zaten belli bir standardı yakalamıştık ancak bu cihaz sayesinde bu seviyeyi daha yukarılara taşımış olduk” şeklinde konuştu.


Sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Malatya İl Temsilcisi Filiz Yenier Erdem ise, “ HAYTAP olarak ilçe belediyelerine röntgen cihazından ameliyat malzemelerine kadar birçok alanda cihaz yardımında bulunuyoruz. Bu tür bağışlarımızı takvim gelirleriyle yapmaktayız. Yeşilyurt Belediyemizde bu anlamda çok güzel çalışıyor, hekimlerimiz başarılı hizmetlerin altına imza atıyor. Umarız röntgen cihazıyla çok daha güzel işler yapılır, birçok hayvanın hayatı kurtulacaktır. Böyle güzel hizmetleri kent sakinleriyle buluşturan Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ve ekibine teşekkürlerimi sunarken, çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:46
  1. doğa

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