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Yaralı hayvanlar için röntgen cihazı

Yeşilyurt Belediyesi Veteriner İşler Şefliği Kliniğinde hizmete giren ileri teknolojili röntgen cihazıyla yaralı hayvanların tedavisi daha kolay ve hızlı yapılacak.

18 Haziran 2019 Salı 19:52
Yaralı hayvanlar için röntgen cihazı

Yeşilyurt Belediyesi Veteriner İşler Şefliği Kliniğinde hizmete giren ileri teknolojili röntgen cihazıyla yaralı hayvanların tedavisi daha kolay ve hızlı yapılacak.


Yeşilyurt Belediyesi ile (HAYTAP) Hayvan Hakları Federasyonu arasında ki işbirliği neticesinde yaralı sokak hayvanlarının tedavilerinde kullanılmak üzere HAYTAP tarafından başlatılan takvim satışlarından elde edilen gelirle satın alındıktan sonra bağışlanan ileri teknolojiye sahip röntgen cihazı, Yeşilyurt Belediyesi Veteriner İşler Şefliği Kliniğinde hizmete girdi.


(HAYTAP) Hayvan Hakları Federasyonu ve Koza Firması tarafından Yeşilyurt Belediyesine bağışlanan röntgen cihazı, teknik alt yapı kurulumu yapıldıktan sonra faaliyete geçti.


Röntgen cihazının hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen tanıtım etkinliğine katılan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, röntgen cihazını bağışlayan (HAYTAP) Hayvan Hakları Federasyonu ile Koza firması yetkililerine teşekkürlerini sundu.


Röntgen cihazı sayesinde yaralı sokak hayvanlarının tedavi işlemlerinin daha hızlı yapılacağını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, “ Hayvan Hakları Federasyonu ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde getirilen röntgen cihazını bugün itibariyle envanterimize katmış bulunmaktayız. Sosyal sorumluluk projeleriyle bölgesinde takip edilen bir ilçe hüviyetine ulaşan Yeşilyurtumuzun bu alanda daha iyi konuma gelmesi adına yürüttüğümüz projelerimizi destekleyen Hayvan Hakları Federasyonunun kıymetli yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Yaralı ve kimsesiz sokak hayvanlarının tedavi işlemlerini, bakımlarını ve hastalıklarının tespitleriniartık ileri teknoloji sayesinde daha kolay ve hızlı bir şekilde yapma fırsatına kavuşacağız. Doğanın sevimli canlılarını korumak, kollamak, yaralı olanların tedavilerini güzel şartlarda yapmak hem insani hem de vicdani bir sorumluluk olarak görüyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak bu anlamdaki yatırımlarımızın ve projelerimizin sayısını artırmanın sevinci içerisindeyiz. Bugüne kadar ki hizmetlerimizle bu alanda da örnek bir yerel yönetim profili çizmekten de ayrıca mutluyuz. Bu vesileyle Belediye Başkanımız Mehmet Çınar başta olmak üzere sosyal sorumluluk projelerimizi desteklemek adına ileri teknolojiye sahip röntgen cihazının Yeşilyurt Belediyesine kazandırılmasında büyük bir çaba sarf eden Hayvan Hakları Federasyonuna, Koza Firmasına, Tarım İşler Müdürlüğümüze ve Veteriner İşler Şefliği personeline teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.


Sokak hayvanlarına yönelik projeleri ve hizmetlerinden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan (HAYTAP) Hayvan Hakları Federasyonu Saha Sorumlusu Zuhal Arslan ise “ Hayvan Hakları Federasyonu ile Koza firması olarak Yeşilyurt Belediyesine bağışladığımız röntgen cihazını kurduk ve hizmete girdi.Yeşilyurt Belediyesi gerçekten sokak hayvanlarına yönelik çok güzel çalışmalar yapıyor, bu röntgen cihazını da hak ettiklerini düşünüyorum, bu faydalı hizmetleri görünce bizlerde böyle bir bağış yapmayı uygun gördük. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a duyarlı hizmetlerinden dolayı ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bu cihaz takvim satışları sonrasında elde edilmiştir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 19:52
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