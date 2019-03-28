Yaralı halde bulunan yavru yılkı tayı tedavi altına alındı Afyonkarahisar Akdağ Tabiat Parkı’nda vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yavru yılkı tayı tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar Akdağ Tabiat Parkı’nda vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yavru yılkı tayı tedavi altına alındı. Doğa Korama ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğüne bildirilen yılkı tayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sandıklı Şube Şefliği ekiplerince teslim alınarak ilk müdahalesi yapıldı. Yavru tay, daha sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesi’nden tedavi altına alındı.

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