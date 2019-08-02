Yaralı halde bulunan Karaca, tedavi altına alındı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde köpeklerden kaçarken bir aracın çarpması sonucunda yaralanan 3 yaşındaki Karaca, tedavi altına alındı.

Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Afurözü köyü mevki’inde köpeklerin saldırısından korkarak kaçan Karaca, yola sıçrayınca bir otomobil çarptı. Otomobil çarpması sonucu yaralanan Karaca’nın durumunu gören vatandaşlar, ilk olarak Daday Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Daday Belediyesine bağlı veteriner hekim, yaralı Karaca’yı alarak belediyeye ait hekimliğe götürdü. Yaralı Karaca, Daday Belediyesi Veteriner Hekimliği tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kastamonu’dan giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Daday’dan getirilen yaralı Karaca, veteriner hekim tarafından tedavi altına alındı.

Muayenesi yapılan ve karnı doyurulan yaralı Karaca’nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğunu tespit ettiklerini belirten Veteriner Hekim Sefa Hebipoğlu, yaralı Karaca’nın yaklaşık 3 yaşında olduğunu söyledi. Karaca’nın trafik kazası geçirdiğini ve sağ arka bacağında kırık olduğunu tespit ettiklerini söyleyen Sefa Hebipoğlu, “Karaca’nın vücudun bazı bölgelerinde de açık yara var. Şu an serum bağladık. Sıva içine kapattıktan sonra da operasyona alacağız. Pil takılacak ya da plak uygulaması yapılacak. Röntgen görüntüsüne bakarsak plak uygulaması yapılması gerekiyor ama hayvanın cüssesine itibari ile durumuna göre operasyonda değişiklikler olabilir. Şu an biraz şokta ama atlatacak. Elimizden geldiğince iyileştirmeye çalışacağız” dedi.

Koruma altına alınan yaralı Karaca, yapılacak tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının ardından yeniden doğal yaşamına bırakılacağı öğrenildi.