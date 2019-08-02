Yaralı halde bulunan Karaca, tedavi altına alındı Kastamonu’nun Dadayilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı karaca tedavi altına alındı.

Kastamonu’nun Dadayilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı karaca tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Daday-Kastamonu karayolu üzerinde bulunan Afurözü köyü mevkiinde köpeklerden kaçmakta olan Karaca, yola atlayarak yaralandı. Karacayı gören Rıza Çakal isimli vatandaş durumu Daday Belediyesi ekiplerine bildirdi. Daday Belediyesine bağlı veteriner hekimler, olay yerine gelerek yaralı karacayı aldı. Daha sonra yaralı karaca, Daday Belediyesi Veteriner Hekimliği tarafından tedavi altına alındı. İlk müdahalesi yapılan ve karnı doyurulan yaralı karaca, ardından Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Koruma altına alınan yaralı karaca, yapılacak tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının ardından doğaya bırakılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.