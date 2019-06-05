Sinop’ta yol kenarında yaralı halde bulunan Karaca, tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop’un Erfelek ilçesinde Atatürk Caddesinde köpeklerden kaçmakta olan Karaca yola atlayarak yaralandı. Karacayı gören vatandaşlar durumu Erfelek Belediye ekiplerine haber verdi. Erfelek Belediye ekipleri olay yerine gelerek karacayı aldı. Daha sonra yaralı Karaca Sinop Tarım ve Orman Bakanlığı 10.Bölge müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Milli Parklar 10.Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Nurullah Gürkan, “Nöbetçi arkadaşlarımız Karacaya gereken müdahaleyi yaparak onun en kısa süre içerisinde tekrar sağlığına dönmesi için çabalıyorlar. Daha sonra Karaca Koruma altına alınacak" dedi.