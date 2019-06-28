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Yaralı halde bulunan 138 yaban hayvanından 70’i doğaya geri döndü

AYDIN (İHA) – Aydın’da, 2018 yılında 112 adet, 2019 yılına ise 26 adet olmak üzere doğada yaralı halde bulunan çeşitli türlerdeki 138 hayvandan 70’inin tedavisi tamamlanarak yaban hayatını geri kazandırıldı.

28 Haziran 2019 Cuma 14:56
Yaralı halde bulunan 138 yaban hayvanından 70’i doğaya geri döndü

AYDIN (İHA) – Aydın’da, 2018 yılında 112 adet, 2019 yılına ise 26 adet olmak üzere doğada yaralı halde bulunan çeşitli türlerdeki 138 hayvandan 70’inin tedavisi tamamlanarak yaban hayatını geri kazandırıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından doğada zarar görmüş, güçten düşmüş, yaralı ve esaret altında kalmış olan yaban hayvanlarının kurtarılması, tedavi edilmesi ve bakımlarının yapılarak rehabilitasyonunun sağlanması konusunda çalışmalar yapılıyor. Bu amaçla Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Aydın Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile yapılan protokol gereğince doğada zarar görmüş, tedavi gerektiren özel yabani hayvan türlerinin tedavi ve bakımları sağlanıyor. Doğada zarar görmüş yabani hayvanlardan, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlananlar ivedi olarak doğaya bırakılıyor.



İki kurumun işbirliğine yürütülen faaliyetler kapsamında 2018 yılında 112 adet yaban hayvanı, Aydın Şube Müdürlüğü tarafından ADÜ Veteriner Fakültesine tedavi edilmek üzere nakledildi. 2018 yılında tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan 70 adet yaban hayvanı doğaya bırakıldı. Tedavisi tamamlanarak doğaya salınan başlıca türler ise Şahin, Peçeli Baykuş, Atmaca, Saz Delicesi, Doğan, Baykuş ve Leylek olduğu kayıt altına alınmakla birlikte, leyleklerde yaşanan yaralanmaların büyük çoğunluğunun elektrik çarpması kaynaklı olduğu görüldü.



2019 yılında ise 26 adet Yaban Hayvanı tedavi edilmesi amacıyla Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesine nakli yapıldı. Tedavileri tamamlanarak rehabilitasyon sürecine giren yaban hayvanları, Adnan Menderes Üniversitesi öğrenci topluluğu KANAT-GER üyesi öğrenciler tarafından takip ediliyor.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 14:56
  1. doğa

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