Yaralı geyik tedavi edildi Kütahya sınırındaki ormanlık alanda ayağı kırılmış halde bulunan geyik yavrusu, Bozüyük Belediyesi veterineri tarafından tedavi edildi.

Kütahya sınırındaki ormanlık alanda ayağı kırılmış halde bulunan geyik yavrusu, Bozüyük Belediyesi veterineri tarafından tedavi edildi.

Milli Parklar ve Doğa Koruma memurları tarafından Bozüyük-Kütahya sınırında ormanlık alanda bulunan yaralı yavru geyik tedavi altına alındı. Yaralı geyik yavrusunun kırık ayağı Bozüyük Belediyesi veterineri tarafından alçıya alınırken, diğer sağlık kontrolleri de yapıldı. Yavru geyik daha sonra Milli Parklar ve Doğa Koruma memurları tarafından Bursa’da bulunan hayvan rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.