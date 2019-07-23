Yaralı domuz için vatandaşlar seferber oldu Bodrum’da ayağından yaralanıp hareket edemez halde olan bir domuzu vatandaşlar kendi imkanlarıyla veterinere götürdü.

Bodrum’da ayağından yaralanıp hareket edemez halde olan bir domuzu vatandaşlar kendi imkanlarıyla veterinere götürdü.



Bodrum’un Tavşanburnu mevkisinde küçük bir ağacın dibinde domuz olduğunu gören vatandaşlar, yaklaştıklarında hayvanın arka ayağından yaralandığını fark etti. Duyarlı vatandaşlar, çeşitli birimleri aramalarına rağmen kimse yardıma gelmedi. Yardım gelmediğini gören vatandaşların yaralı domuzu araçlarına alarak bir veterinere götürdükleri öğrenildi.

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