Yaralı dağ keçisini jandarma kurtardı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Tut ilçesinde, yoğun kar nedeniyle aç kalan yaralı dağ keçisi jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Soğukpınar mevkisinde yoğun kar dolayısıyla aç kalan bir dağ keçisinin yiyecek bulmak için köye indiği ve yaralı olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, karın bölgesi ve kasığındaki yaralar nedeniyle hareket etmekte güçlük çeken hayvana yem vererek, vücut ısısının normale dönmesi için battaniyeye sardı.

Daha sonra Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen dağ keçisi, tedavisinin ardından doğaya salınacak.