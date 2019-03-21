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Yaralı bulunan şahin ve hasta puhu kuşu tedavi altına alındı

Konya’nın Ilgın ilçesinde, doğada yaralı halde bulunan şahin ile hasta olarak bulunan puhu kuşu koruma altına alındı.

21 Mart 2019 Perşembe 18:00
Yaralı bulunan şahin ve hasta puhu kuşu tedavi altına alındı

Konya’nın Ilgın ilçesinde, doğada yaralı halde bulunan şahin ile hasta olarak bulunan puhu kuşu koruma altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Ilgın ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı şahin ve hasta puhu kuşu bulunduğu ihbarı alınması üzerine harekete geçti. Adrese gelen ekipler, yaralı ve hasta kuşları tedavilerinin yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürdü. Tedavilerinin yapılması sonrasında kuşların tekrar doğal yaşam alanına salınacağı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 18:00
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