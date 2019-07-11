Yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yaralı halde bulunan baykuş, tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Keçeler köyü mevkisinde bir vatandaşın, yaralı halde baykuş bulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, kulaklı orman baykuşu olduğu anlaşılan hayvanı, tedavisi için Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimliğine götürdü. Baykuşun, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.



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