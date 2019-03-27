0553 313 94 23

Yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Bilecik’te kanadından yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:00
Yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Bilecik’te kanadından yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.


Bilecik’in Veziran beldesinde kanadından yaralı bir şekilde bulunan kızıl şahin, Vezirhan Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Bilecik Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Yaralı kızıl şahin ilk tedavisini yapan Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, "Barınağımıza yaralı olarak zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından getirilen kızıl şahin sanırım bir yere takılmış. Kanadında yaralanmalar var ve uçamıyor. Yaralarını tedavisini yapmaya başladık ve sonrasında aldığımız doğal ortama geri bırakacağız” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:00
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devlet büyüklerinin adını kullanıp 20 vatandaşı dolandırdı
    1. Devlet büyüklerinin adını kullanıp 20..
    2. Üniversite öğrencilerine ‘kariyer için..
    3. Iğdır'da 468 sandıkta 123 bin seçmen..
    4. Cenk tosun kimdir? Kaç yaşındadır?
    5. Çocuk terörist itiraf etti! "Örgüte..
    6. ASAT Kaş’ın içme suyu sorununu çözdü
    7. GÖRÜŞ – Katolik Kilise’sinde mızrak..
    8. Geleceği Yazan Kadınlar Projesi..
    9. Çankırı'da 155 bin 145 seçmen oy..
    10. Yeni Zelanda'daki teröristin Avusturya..
    11. Kapılarını ilk kez açtılar! Türk..
    12. Gaziantep Ülkü Ocaklarının yeni..
    13. Gümüşhane'de 607 sandıkta 122 bin 436..
    14. Başkan Görmez, halaylarla karşılandı
    15. Kütahya'da 425 bin 741 seçmen sandık..
    16. Elektriğe son dakika zam var mı?..
    17. Elazığspor’da Antalya kampı tamamlandı
    18. Fikret Yeni: "Seyhan’ı hayal bile..
    19. Belediye başkan adayları ‘Engelliler..
    20. CHP’li Yalova Belediyesi’nde..
    21. Ülkü Ocakları Başkanı Ateş’ten Engin..
    22. Düşük ücret zammı tazminat sebebi mi?..
    23. MEB'den "yapay zeka" atağı
    24. Eylem hazırlığındaki PKK üyelerinden..
    25. Bingöl’de elektrik panosu yandı
    26. Elektriğe zam yapılacak mı? EPDK..
    27. Kulak tıkanıklığı neden olur?
    28. Beşiktaş'tan genç kaleci hamlesi! Yeni..
    29. Fatma Şahin mimarlarla buluştu
    30. Şahin çifti, olimpiyatları hedefliyor
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İşte Namık Tan'ın S-400 tehdidinin perde arkası!
    İşte Namık Tan'ın S-400 tehdidinin perde arkası!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Yeniden Refah Partisi safını belli etti! 31 Mart kararlarını açıkladılar
    Yeniden Refah Partisi safını belli etti! 31 Mart kararlarını açıkladılar
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!