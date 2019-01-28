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Yaralı bulunan doğan tedaviye alındı

Zonguldak'ta bir kişi, yol kenarında bulduğu yaralı doğanı tedavisi yapılmak üzere veteriner kliniğine götürdü

28 Ocak 2019 Pazartesi 13:56
Yaralı bulunan doğan tedaviye alındı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yol kenarında bulunan doğan tedavi altına alındı.

İlçedeki özel bir firmada işçi olarak çalışan 30 yaşındaki Uğur Korkmaz, ilçeye bağlı Pınarcık köyü girişinde, otomobiliyle seyir halindeyken yol kenarında yaralı doğan olduğunu gördü.

Aracından inerek kaçan doğanı yakalayan Korkmaz, koltuk kılıfıyla bağladığı doğanı, tedavi edilmesi için ilçe merkezindeki özel bir veteriner kliniğine götürdü.

Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yol kenarında gördüğü kafasından yaralanmış doğanı zor da olsa yakaladığını söyledi.

Yaralı doğanı araçtaki koltuk kılıfının içine sararak bağladığını ifade eden Korkmaz, "Doğanı ilçe merkezine giderek veteriner hekime teslim ettim. Aldığım bilgi; avcılar tarafından vurulmuş. Sonuçta o da bir canlı, hiç düşünmeden aracıma alıp tedavisini yaptırdım." diye konuştu.

- "Tedavisine başlandı"

Veteriner Hekim Hüseyin Demircan da avcıların kafasından vurduğu doğanın tedavisine başlandığını kaydetti.

Son dönemlerde buna benzer yırtıcı hayvanların kliniğe getirildiğini aktaran Demircan, "Doğal dengenin sağlanması noktasında önemli rol üstlenmiş yırtıcı kuşların vurulmaması gerekir." dedi.

Korkmaz, yaralı doğanı yakalamasını ve otomobile almasını cep telefonuyla görüntüledi.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 13:56
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