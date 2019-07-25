Yaralı bulunan bozkır kartalı tedavi altına alındı Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde duyarlı bir sürücü tarafından bulunan bozkır kartalı tedavi altına alındı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde duyarlı bir sürücü tarafından bulunan bozkır kartalı tedavi altına alındı.

İlçede yaşayan Ferit Karael isimli sürücü, Şemdinli yolu üzerinde seyir halindeyken, yol kenarında yaralı bir şekilde duran bozkır kartalını fark etti. Yaralı kartalı hemen aracına alan Karael, hemen veteriner hekimin yolunu tuttu. Yaralı kuşa gerekli müdahale yapılırken, birkaç gün sonra tekrar doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

Veteriner Hekim Kaçan, çarpmaya bağlı yaralanan bozkır kartalının 3-4 gün sonra tekrar doğal ortamına bırakılacağını söyledib

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