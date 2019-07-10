0553 313 94 23

Yaralı buldukları kaplumbağa ailenin ferdi oldu

Van'da, Okkaş Dervişoğlu ve çocuklarının üç ay önce kabuğu kırık halde bularak sahiplendiği kaplumbağa, kısa sürede sağlığına kavuşarak ailenin bir ferdi haline geldi- "Garip" adını verdikleri kaplumbağayı gündüzleri bahçede, akşamları da evde besleyen Dervişoğlu, 65 yaşında ve 4 kilo ağırlığındaki kaplumbağaya çocuğu gibi bakıyor- Okkaş Dervişoğlu:- "Her zaman evde onun yemek tabağı hazır bekliyor. Her öğün yemeğini veriyoruz. Bizden ayrı kalmıyor. Çabamız neticesinde kabuğunu yeniliyor"

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:06
Yaralı buldukları kaplumbağa ailenin ferdi oldu

VAN (AA) - MESUT VAROL - Van'ın İpekyolu ilçesinde, Okkaş Dervişoğlu ve çocuklarının üç ay önce yaralı halde bularak sahiplendiği kaplumbağa, kısa sürede ailenin bir ferdi haline geldi.

Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünde görev yapan 56 yaşındaki Okkaş Dervişoğlu ile çocukları Rezzan, Azra ve Çayan, üç ay önce Şerefiye Mahallesi'ndeki çöplük alanda iş makinesinin kabuğunu kırdığı kaplumbağayı gördü.

Yaralı kaplumbağayı alarak eve götüren Dervişoğlu ile çocukları, veterinerden aldıkları destekle sağlığına kavuşturdukları ve "Garip" adını verdikleri kaplumbağanın bakımını üstlendi.

İlk bulunduğunda parazitlerin kabuğunda yuva yaptığı "Garip", Dervişoğlu ailesinin duyarlılığı sayesinde sağlığına kavuşarak ailenin bir üyesi haline geldi.

Üç aydan bu yana gündüzleri bahçede, akşamları da evde beslediği kaplumbağanın tüm ihtiyaçlarını karşılayan Dervişoğlu, 65 yaşında ve yaklaşık 4 kilo ağırlığındaki kaplumbağaya adeta çocuğu gibi bakıyor.

- "Acınacak durumdaydı"

Dervişoğlu, AA muhabirine, kaplumbağayı ilk bulduklarında kırık kabuğunun altına yüzlerce kurtçuğun yuvalandığını söyledi.

Eve getirdiği kaplumbağanın yarasını şifalı ot ve ilaçlarla temizlediğini anlatan Dervişoğlu, veterinerden aldığı destekle tedavisine başladığı kaplumbağanın giderek iyileştiğini belirtti.

İnsanları sevdikleri kadar hayvanları da sevmeleri gerektiğini dile getiren Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Sokakta yaralı bulduğumuz hayvanlar konusunda duyarlı olalım. Onlar da bir can taşıyor. Bulduğumuzda kaplumbağanın yarasına çok kurt düşmüştü. Acınacak durumdaydı. Hemen şifalı otları ezerek suyuyla yarasını temizledim. Ardından veterinere giderek ilaç aldım. Bir daha kurtlanmasın diye özel ilaçlar getirdim. Elimizden geldiği kadar yaranın iyileşmesi için çaba gösterdim. Şimdi hem yarası iyileşti hem de bize alıştı."

- "Evin bir ferdi haline geldi"

Bahçeye bıraktıkları kaplumbağanın bir süre sonra tekrar evin kapısına geldiğini belirten Dervişoğlu, "Her geldiğinde evden biri tabağını önüne bırakır. Yemeğini yedikten sonra tekrar bahçeye gider. Evin bir ferdi haline geldi. Onu çok seviyoruz. Sabah kahvaltısında ne yersek Garip'e de aynısını ayırıyoruz. Her zaman evde onun yemek tabağı hazır. Her öğün yemeğini veriyoruz. Bizden ayrı kalmıyor. Çabamız neticesinde kabuğunu yeniliyor." şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:06
  1. tedavi
  2. van
  3. yaralı kaplumbağa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM raportörü Callamard: “Kaşıkçı için adalet, Suudi Arabistan’ın kusurlu davasına bağlı olmamalı”
    1. BM raportörü Callamard: “Kaşıkçı için..
    2. ANALİZ - İngiltere'de korkulan..
    3. Dışişleri Sözcüsü Aksoy: "ABD’yi..
    4. E.Y. Malatyaspor, Teenage Hadebe ve..
    5. Kök hücre tedavisi ortopedik..
    6. ABD’den Hürmüz ve Bab’ül Mendep..
    7. Türkiye'den ABD'ye S-400 yanıtı
    8. Seyfe Gölü’nde kuş çeşitliliği..
    9. Eljif Elmas: "Transferle ilgili bilgim..
    10. Mardin’de çiftçinin imdadına TOMA..
    11. Haşdi Şabi örgütü mensubu sınırdan..
    12. Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti..
    13. 191 Kadın katıldı
    14. Mersin’de OSB firmalarına istihdam..
    15. Rize'de tarihi kemer köprü..
    16. Müteahhit sözleşmesi hak sahibince..
    17. Myanmar'da teknesinin yakıtı biten..
    18. AYTO’nun ‘Gündem Ekonomi’ toplantıları..
    19. Sokakta yoğurt kovasıyla müzik..
    20. Yenilikçi iş fikirleri ASSİM’de..
    21. Beytüşşebap doğası göz kamaştırıyor
    22. Nilüfer’de yaz tatili dolu dolu geçiyor
    23. Türkiye'ye karşı harekete geçtiler
    24. "Kulüp Lisans Talimatı, Türk..
    25. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami..
    26. Beylikdüzü’nde ortalık karıştı!..
    27. Atatürk Üniversitesi ders bilgi..
    28. Eljif Elmas, İstanbul'a geldi
    29. "Kanser artık kontrol altına..
    30. Uyuşturucu madde ticareti yapan..
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"