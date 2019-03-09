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Yaralı "Bahri" kuşuna şefkat eli

Tunceli'de bacağından yaralı halde bulunan ve nesli tükenme tehlikesinde olan kuş, tedavi altına alındı.

09 Mart 2019 Cumartesi 16:18
Yaralı "Bahri" kuşuna şefkat eli

Tunceli'de yaralı halde bulunan ve nesli tükenme tehlikesinde olan "Bahri" türü balıkçıl kuş tedavi altına alındı.

Pülümür ilçesi Kırklar köyü yakınlarında, yaralı kuşu bulan vatandaşlardan Taner Doğan, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekipler tarafından teslim alınan kuş, tedavisi için veteriner Baran Kar'a götürüldü.

Kar'ın yaptığı muayenede yaralı olan bacağında enfeksiyon tespit edilen kuş, başlanan tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Baran Kar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Balıkçıl bir kuş olan 'Bahri' cinsi kuşun bacağında enfeksiyon tespit edip tedavisini yaptık. Kısa süre gözetim altında tuttuktan sonra doğal hayatına salacağız." dedi.

Bilimsel adı "Podiceps Cristatus" olan Bahri kuşu, iyi dalgıçlığı ve yüzücülüğü ile biliniyor. Kızıl uzun boynu, kaldırılabilen kulak tüyleri, beyaz yanakları, siyah göz pınarı, pembe gagası ile ayrı bir güzelliği olan bu kuşun perdesiz olan ayaklarında geniş loplar bulunuyor.

Gençlerinin boyun ve enseleri çizgili olan, su geçirmez ve sık tüyleriyle dikkati çeken bu kuşlar, nesli tükenme tehlikesi altında olan türler arasında yer alıyor.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 16:18
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