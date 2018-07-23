Yaralı askerden kötü haber geldi! 43 günün sonunda şehit düştü
10 Haziran'da kalleş teröristlerin döşediği EYP'nin infilak etmesi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Fatih Ercan bugün şehit düştü.23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:44
10 Haziran 2018 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlar sırasında teröristlerce önceden döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu Uzman Çavuş Fatih Ercan yaralandı. GATA'da tedavisi süren Ercan, bugün yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.
BABA OCAĞINA ACI HABER DÜŞTÜ
Cimşit ve Gülfer Ercan çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan şehidin Elazığ'ın merkeze bağlı Yeşitepe köyündeki evine acı haber ulaştı. Şehit Ercan'ın 2 sene önce de kız kardeşini kanserden kaybettiği öğrenildi.
MEMLEKETİ ELAZIĞ'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Şehidin yarın düzenlenecek törenin ardından memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.
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