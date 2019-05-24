Yaralı Arı Şahin tedavi altına alındı
Van’da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Arı Şahin tedavi altına alındı.24 Mayıs 2019 Cuma 11:26
Van’da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Arı Şahin tedavi altına alındı.
Van’da, duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı hale bulunan Arı Şahin, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşun tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi
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